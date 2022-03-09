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March 9 2022 - 20:24

واشنطن في دائرة الاتهام حول انشطة بيولوجية خطيرة في اوكرانيا

منذ 56 mins 9 March، 2022
ماريا زاخاروفا
تقارير مصورة

 

باتت الولايات في دائرة الاتهام حول انشطة ومختبرات بيولوجية في اوكرانيا بعد ما كشفته موسكو.  وبعد الصين تطالب روسيا الولايات المتحدة الاميركية بتفسير برنامجها البيولوجي العسكري معلنة امتلاكها وثائق بشأن تدمير مسببات الأمراض الخطيرة  في المصانع الاميركية البيولوجية في أوكرانيا.

وكانت الخارجية الروسية اعلنت “تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في 24 فبراير لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية”.

 

 

المصدر: المنار

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