مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب جيش الاحتلال عند جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 16:04

مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب جيش الاحتلال عند جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين

منذ 17 mins 9 March، 2022
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