حركة حماس تصدر بياناً بشأن زيارة رئيس الاحتلال “يتسحاق هرتسوغ” لتركيا

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تاكيدها على موقفها الرافض لكافة أشكال التواصل مع الاحتلال “الاسرائيلي”.

وقالت الحركة في بيان لها عقب وصول رئيس الكيان الصهيوني “يتسحاق هرتسوغ” إلى تركيا :” تتابع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بقلق بالغ زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني وقادته لعدد من الدّول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني “يتسحاق هرتسوغ” لعددٍ من دول المنطقة”.

وأضافت :” إننا نعبّر عن أسفنا من تلك الزيارات لأشقائنا في الدّول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة”.

المصدر: فلسطين اليوم