التحكم المروري : جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق شكا باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2022 - 10:52

التحكم المروري : جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق شكا باتجاه بيروت

منذ 56 mins 9 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة