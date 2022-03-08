سورية: استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

واصلت الجهات المختصة تسوية أوضاع المطلوبين الراغبين بالانضمام إلى التسويات المستمرة في مدينة دير الزور وريفي حلب والرقة وذلك في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة.

ونقلت وكالة “سانا” السورية للانباء عن عدد من الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم في مركز التسوية بصالة العامل بدير الزور دعوتهم “كل من غرر به إلى العودة لجادة الصواب والانضمام للتسوية لمتابعة حياتهم ضمن أسرهم ومجتمعهم مؤكدين استعدادهم لأداء واجبهم في مواجهة الحرب الإرهابية على سورية والمساهمة في بناء وإعمار الوطن”.

وذكرت “سانا” أن “مركز التسوية في بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي شهد الثلاثاء انضمام العشرات من المطلوبين من بينهم عدد من القادمين من مناطق انتشار ميليشيا قسد ومرتزقة الاحتلال التركي بريف الرقة الشمالي لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى مناطقهم الآمنة وممارسة حياتهم الطبيعية والعودة إلى صفوف الجيش لأداء خدمة العلم للفارين والمتخلفين”.

ولفتت الوكالة الى انه “في ريف حلب الشرقي استمرت التسويات في مركزي دير حافر وتل عرن حيث قام اليوم عشرات المطلوبين بتسوية أوضاعهم في المركزين”.

هذا وتتواصل خلال الأيام المقبلة عمليات التسوية في محافظة دير الزور وريفي الرقة وحلب لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بالانضمام إليها.

المصدر: سانا