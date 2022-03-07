رئيس الوفد الروسي المفاوض: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2022 - 20:44

رئيس الوفد الروسي المفاوض: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق

منذ 23 mins 7 March، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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