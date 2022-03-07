النائب رعد : ما ينشده حزب الله هو تحقيق رفع الحرمان عن أبناء الوطن

أكد رئيسُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ محمد رعد أنَ”التمييزَ وعدمَ المساواةِ أمامَ القانونِ هو الذي خرّبَ سياساتِ الحكوماتِ السابقةِ واقتصادَ البلد، وهو الذي خرّبَ حتى الموازنات”.

وخلال رعايته حفلَ افتتاحِ مستوصفٍ للهيئةِ الصحيةِ الإسلامية في بلدة المروانية الجنوبية، شددَ النائبُ رعد على أنَ”أسبابَ المشكلةِ في لبنان هي أننا لا نلتزمُ بما نقرّرُ وإذا توافقنا لا ننفّذُ ما اتفقنا عليه”. ولفتَ إلى أن”ما يَنشُدُه حزبُ الله هو تحقيقُ رفعِ الحرمانِ عن أبناءِ الوطن من شمالِه إلى جنوبِه.

المصدر: قناة المنار