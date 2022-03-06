الطائرة القادمة من بولونيا وتقل حوالى 100 لبناني من الذين غادروا اوكرانيا تصل مطار بيروت الساعة 9 مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 19:10

الطائرة القادمة من بولونيا وتقل حوالى 100 لبناني من الذين غادروا اوكرانيا تصل مطار بيروت الساعة 9 مساء

منذ 28 mins 6 March، 2022
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