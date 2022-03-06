إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمحيط جامعة فلسطين التقنية شمال الخليل (قناة فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 17:10

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمحيط جامعة فلسطين التقنية شمال الخليل (قناة فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 6 March، 2022
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