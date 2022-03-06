ماكرون يستعد للتباحث هاتفياً مجدداً مع بوتين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 17:10
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السيد ابراهيم أمين السيد: أميركا وبعض القوى في الداخل يريدون الانتخابات حربا على السلاح والمقاومة والمجتمع
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ دعموش: أميركا تضغط على اللبنانيين كي يستسلموا وينفذوا شروطها
الشيخ دعموش: أميركا تدعم جماعاتها في الإنتخابات النيابية من أجل تغيير صورة لبنان المقاوم والقوي
النائب حسين الحاج حسن: واشنطن هي المسؤولة عن تأخر إستخراج نفط وغاز لبنان
النائب ابراهيم الموسوي: الأميركيون الذين يهددون لبنان ويحاصرونه لم يقرأوا المعادلة جيدا
الرئيس بري: الإنتخابات النيابية حاصلة حتماً في موعدها ولا مجال للشكّ في ذلك
عضو الكنيست بن غفير يعود لاقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وبرفقته عدد من المستوطنين
تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الحادي عشر على التوالي
الدفاع الروسية: دمرنا منظومة الدفاع الجوي إس_300 التابعة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: استهدفنا 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
الدفاع الروسية: قصفنا المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف وأخرجناه عن الخدمة
سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعلى السكان دخول الملاجئ فورا
إجلاء نحو 300 مدني من ماريوبول وضواحيها في أوكرانيا إلى منطقة نوفوازوفسك في دونيتسك
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: توقف عمليات الإجلاء في ماريوبول
الكرملين أبلغ عدم حاجته إلى وساطة لأن هناك مفاوضات مع الجانب الأوكراني
بوتين يؤكد لأردوغان في اتصال هاتفي انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
بوتين: تعليق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية
الإليزيه: ماكرون تحدث هاتفيًا مع بوتين لـ105 دقائق واعتبر أن الصراع الحاصل يجب أن يكون "فرصة للتقارب الأوروبي"
مفاوضو الوفد الأوكراني: المحادثات مع روسيا تستأنف غداً الإثنين
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف: شعارات واشنطن ضد روسيا أصبحت خطيرة على الأمن الدولي
وزير الخارجية الأميركي بلينكن: واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:الصين يمكنها لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس الروماني: رومانيا ليست طرفا في الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني: حلف الناتو لن يصبح طرفاً في النزاع في أوكرانيا ولا يعرِّض للشك وجود روسيا كدولة كبرى
الخارجية الصينية تحذر أمريكا من صب الزيت على النار في أوكرانيا
رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت يتحدث مع الرئيس الأوكراني للمرة الثالثة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا إلى البلدان المجاورة
اتفاق على تقديم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفسيرات مكتوبة حول أسئلتها
النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر: طهران ترحب بتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ماكرون يستعد للتباحث هاتفياً مجدداً مع بوتين (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
6 March، 2022
بوتين
ماكرون
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