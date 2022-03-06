النائب الموسوي: هناك سعي أميركي وإسرائيلي لخفض أعداد الناخبين لاختراق لوائح المقاومة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي أننا “مقبلون على الانتخابات النيابية في ظل سعي الأميركي والإسرائيلي لخفض أعداد الناخبين لاختراق لوائح المقاومة، وبالتالي الحديث عن تراجعها شعبيا”.

وخلال اللقاء السياسي الذي نظمه “حزب الله” في أجواء ذكرى المبعث النبوي الشريف في حسينية حي التل في الهرمل، قال الموسوي “إن هؤلاء لم يقرأوا المعادلة جيداً، فهم جربوا القتل والحصار ويريدون ان يأخذوا في الانتخابات ما لم يأخذوه من اي شيء آخر، لكننا لن نسمح لهم ان يفرضوا على ناسنا ما يريدون.

وقال الموسوي إن “الإسرائيلي يتوعدنا بالهزيمة في صناديق الإقتراع ويتحدث عن حلفاء له، وقد طلبوا من السعودية ضخ الأموال في إطار هذا الهدف، لكن اهلنا خبروا مؤامراتهم جيدا على مدى السنين الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية