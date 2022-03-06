الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية خلال اليوم الماضي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 10:30
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وزير الطاقة وليد فياض للمنار: ليس هناك بوادر أزمة في المحروقات وهي متوفرة في الشركات والمحطات
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وزير الاقتصاد أمين سلام للمنار: نتواصل مع عدة دول لتأمين القمح والمؤشرات إيجابية لكن التحدي هو سعر القمح العالمي
الوزير سلام للمنار: مجلس الوزراء وافق على شراء 50 ألف طن من القمح لتأمين مخزون شهر قادم يضاف للمخزون الموجود في المطاحن
وزير الزراعة عباس الحاج حسن للمنار: لضرورة عدم تصدير أي منتج إلى الخارج لأن البلاد تمر بظروف غير طبيعية
اعلام العدو : اصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال في عملية طعن عند باب الاسباط في القدس المحتلة ومقتل المنفذ
تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الحادي عشر على التوالي ووقوع معارك في شوارع سومي شمال شرق أوكرانيا
الدفاع الروسية: دمرنا منظومة الدفاع الجوي إس_300 التابعة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: استهدفنا 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
عضو الوفد الروسي المفاوض: الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية يمكن أن تعقد يوم الإثنين المقبل
الدفاع الأوكرانية تؤكد مقتل عضو في وفد كييف الأول إلى المفاوضات مع روسيا دينيس كيرييف
الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني ويجب ألا تؤثر عليه
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:الصين يمكنها لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ما نحتاجه لاستكمال المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا هو إظهار التعاون
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أعتقد أن وزير الخارجية الإيراني يعتزم التوجه إلى فيينا لاختتام المحادثات النووية
"نيويورك تايمز": علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
الدفاع الأوكرانية تؤكد مقتل عضو في وفد كييف الأول إلى المفاوضات مع روسيا دينيس كيرييف
الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني ويجب ألا تؤثر عليه
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ما نحتاجه لاستكمال المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا هو إظهار التعاون
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أعتقد أن وزير الخارجية الإيراني يعتزم التوجه إلى فيينا لاختتام المحادثات النووية
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعى السيد فخر الدين أبو الحسن الذي سيوارى جثمانه في النجف الأشرف
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يؤكد أن حكومته تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعى السيد فخر الدين أبو الحسن الذي سيوارى جثمانه في النجف الأشرف
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يؤكد أن حكومته تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي
إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية خلال اليوم الماضي (روسيا اليوم)
منذ 16 mins
6 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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