الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية خلال اليوم الماضي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2022 - 10:30

الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية خلال اليوم الماضي (روسيا اليوم)

منذ 16 mins 6 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة