أسعار الغاز لمستويات تاريخية.. ومصادرة اموال الاجانب في روسيا

تحدث خبراء عن خسائر فادحة سيتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء الوضع المرتبط بأوكرانيا، ووفقا لتوقعات الخبراء فإن الاقتصاد العالمي سيتعرض لخسائر بما لا يقل عن 400 مليار دولار.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا الجمعة بنسبة 30% وحطمت الرقم القياسي المرتفع البالغ 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، كما هوت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في نحو عام، مع تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك.

ورداً على العقوبات الغربية، وقع الرئيسُ الروسيُ امراً بمصادرة اموال الاجانب الذين يلحقون الاذى بالروس. وكان بوتين دعا في تصريح له الدولَ المجاورةَ لعدمِ تصعيدِ العلاقات، مشيراً إلى أنَ بلادَه تردُّ فقط على الإجراءاتِ السلبيةِ للدولِ الأخرى بحقِّها.

المصدر: قناة المنار