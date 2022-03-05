الكرملين: نرصد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا بينهم من قاتلوا في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 00:10
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مراسل المنار: مجلس الوزراء يؤجل اجراء الانتخابات البلدية في لبنان حتى 31/5/2023
مراسل المنار: مجلس الوزراء يشكل لجنة طوارئ لمتابعة قضية الامن الغذائي ومنع الاحتكار برئاسة وزير الاقتصاد أمين سلام
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الامن الغذائي للبنانيين بعد التطورات في اوكرانيا
الرئيس عون: وفد صندوق النقد سلط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت على ان تشمل اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف
الشيخ علي دعموش: العبرة من الحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا تؤكد أن الرهان على الدعم الاميركي هو مجرد وهم وسراب
الشيخ علي الخطيب: لضرورة الحوار والتكاتف بين اللبنانيين لدرء المخاطر الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية
الشيخ احمد قبلان: ما يجري بين روسيا واوكرانيا شكل صدمة كبيرة وعلى الحكومة اللبنانية أن تكون الى جانب اللبنانيين
السفير الروسي الكسندر روداكوف للمنار: نحن أسفون للموقف اللبناني والعلاقات تاريخية بين روسيا ولبنان
روداكوف للمنار: الموقف اللبناني الرسمي وموقف الحكومة في هذا الوقت لا يساعد كثيراً على تطوير العلاقات مع روسيا
روداكوف للمنار: نحن نعرف الظروف في لبنان والوضع الاقتصادي ونحن جاهزون لتطوير العلاقات مع لبنان
روداكوف للمنار: الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للضغط على شركائنا في العالم
رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين: الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر اوكرانيا وانتقل الى بولندا
الكرملين: بوتين يشدد على أن العملية العسكرية تجري وفقا للخطة المرسومة وهي ستنفذ بالكامل
الاستخبارات الروسية: استخبارات دول حلف "الناتو" ينقلون مسلحين ارهابيين الى اوكرانيا
الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون في اوكرانيا يعدون لاستفزازات في خاركوف بمشاركة وسائل اعلام اجنبية
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2400 دولار لكل 1000 متر مكعب وتسجل أعلى مستوياتها في التاريخ
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: حرب روسيا على اوكرانيا ستتسبب في اختلال نظام واردات القمح
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: سلسلة التوريد ستتأثر واسعار السلع سترتفع بسبب الحرب
الامم المتحدة تعرب عن صدمتها ازاء تقارير تفيد بتعرض "الفارين من غير الأوكرانيين للتمييز والمعاملة السيئة لأسباب عرقية"
باكستان: 56 شهيدا و149 جريحا في حصيلة جديدة للتفجير الارهابي الذي استهدف أحد مساجد مدينة بيشاور شمال غرب البلاد
مندوب روسيا في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع ايران: المفاوضات قد انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها خلال أيام
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: المفاوضات تتقدم ووصلت للنهاية والاتفاق المرتقب استجاب لمعظم مطالب طهران
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يزور طهران ويلتقي عدداً من المسؤولين الايرانيين لبحث القضايا العالقة
الهلال الاحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 128 اصابة خلال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني في بيت دخن وبيتا في نابلس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
وزير الخارجية الإيراني: عندما يواقف الغربيون على مراعاة خطوطنا الحمر سأكون في فيينا لتوقيع الاتفاق
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: المفاوضات تتقدم ووصلت للنهاية والاتفاق المرتقب استجاب لمعظم مطالب طهران
مندوب روسيا في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع ايران: المفاوضات قد انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها خلال أيام
باكستان: عشرات الشهداء والجرحى جراء تفجير ارهابي استهدف مسجدا في بيشاور شمال غرب البلاد
استئناف حركة الطيران بين "إسرائيل" والإمارات بعد اتفاق بين "الشاباك" وأجهزة الأمن الإماراتية حول إجراءات الأمن الخاصة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مؤسسة الجرحى تنظم "يوم الجريح المقاوم" برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الساعة 3:30 عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الكرملين: نرصد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا بينهم من قاتلوا في سوريا
منذ 1 ساعة
4 March، 2022
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