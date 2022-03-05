الكرملين: نرصد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا بينهم من قاتلوا في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 00:10

الكرملين: نرصد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا بينهم من قاتلوا في سوريا

منذ 1 ساعة 4 March، 2022
أخبار موقع المنار

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