نفط برنت يقفل على سعر 118.11 دولارا في أعلى مستوى له منذ 2008 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 00:10

نفط برنت يقفل على سعر 118.11 دولارا في أعلى مستوى له منذ 2008

منذ 2 ساعة 4 March، 2022
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