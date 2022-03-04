وزارة الدفاع الروسية: تسليم 217 طنا من الشحنات الإنسانية المختلفة إلى أوكرانيا وتنفيذ 20 عملا إنسانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2022 - 15:54

وزارة الدفاع الروسية: تسليم 217 طنا من الشحنات الإنسانية المختلفة إلى أوكرانيا وتنفيذ 20 عملا إنسانيا

منذ 24 mins 4 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة