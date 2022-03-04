وزارة الدفاع الروسية: تسليم 217 طنا من الشحنات الإنسانية المختلفة إلى أوكرانيا وتنفيذ 20 عملا إنسانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2022 - 15:54
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مجلس الوزراء يعقد جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول أعمالها 26 بندا
شركتا الفا وتاتش تباشران تحويل أرصدة المشتركين من الدولار إلى الليرة على سعر الصرف 1515 ليرة
النائب طلال ارسلان يعلن ترشحه للإنتخابات في لائحة تضم الوزير السابق وئام وهاب وطارق الداوود ونسيب الجوهري
النائب ارسلان: الحزب الديمقراطي اللبناني سيرشح ويدعم ترشيح الوزير السابق مروان خير الدين في حاصبيا
نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى قرروا الاستمرار في خطواتهم النضالية المتواصلة منذ 26 يوماً حتى تحقيق مطالبهم
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيع وبيت دجن في نابلس
العملية العسكرية الروسية تتواصل في أوكرانيا لليوم التاسع على التوالي
الرئيس بوتين يدعو الدول المجاورة إلى وقف التصعيد وتطبيع العلاقات مع روسيا ويتعهد بتنفيذ كل التزامات بلاده الاقتصادية
السفير الروسي في واشنطن: ندين الدعوات الإجرامية الاميركية لاغتيال الرئيس بوتين ونطالب بتفسيرات رسمية
مجلس الدوما الروسي يقر مشروع قانون لمحاسبة المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عن القوات الروسية المسلحة
الوفد الأوكراني: الجولة الثالثة من المفاوضات ستعقد بداية الأسبوع المقبل والجانبان اتفقا على إقامة ممرات إنسانية مشتركة
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على محطة زابوروجيا النووية منذ 28 شباط الفائت والوضع الإشعاعي في المحطة طبيعي
الدفاع الروسية: قوميون أوكرانيون حاولوا القيام بأعمال استفزازية قرب محطة زابوروجيا النووية وإشعال النار فيها
الدفاع الروسية: هدف كييف مما قامت به قرب المنشأة النووية هو جر قواتنا لإحداث تلوث اشعاعي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد عدم حصول تسرب إشعاعي جراء الحريق في محطة زابوروجيا النووية
الكرملين: بوتين يشدد على أن العملية العسكرية تجري وفقا للخطة المرسومة وهي ستنفذ بالكامل
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: روسيا لجأت إلى الرعب النووي وإذا حدث أي إنفجار نووي فستكون نهاية أوروبا
الرئيس الأوكراني: فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنى التحتية النووية
بريطانيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية استهداف محطة زابوروجيا النووية
الأمين العام لحلف الناتو: لسنا جزءا من الحرب والحلف دفاعي وندعم أوكرانيا ولا نسعى للصدام مع روسيا
أنتوني بلينكن: الناتو تحالف دفاعي ولا نسعى للحرب ولكن إذا فرضت علينا فسندافع عن كل أراضي الحلف
المستشار الألماني: حلف الناتو لم ينخرط عسكرياً في الصراع القائم في أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: فصل بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي يبدأ في 12 آذار/مارس الجاري
وزير الخارجية الإيراني: عندما يواقف الغربيون على مراعاة خطوطنا الحمر سأكون في فيينا لتوقيع الاتفاق
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: المفاوضات تتقدم ووصلت للنهاية والاتفاق المرتقب هو استجاب لمعظم مطالب طهران
مندوب روسيا في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع ايران: المفاوضات قد انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها خلال أيام
باكستان: عشرات الشهداء والجرحى جراء تفجير ارهابي استهدف مسجدا في بيشاور شمال غرب البلاد
استئناف حركة الطيران بين "إسرائيل" والإمارات بعد اتفاق بين "الشاباك" وأجهزة الأمن الإماراتية حول إجراءات الأمن الخاصة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مؤسسة الجرحى تنظم "يوم الجريح المقاوم" برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الساعة 3:30 عصر الثلاثاء المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطنين صهيونيين بعمليتي طعن في قرية حزما خلال أقلّ من 24 ساعة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الدفاع الروسية: تسليم 217 طنا من الشحنات الإنسانية المختلفة إلى أوكرانيا وتنفيذ 20 عملا إنسانيا
منذ 24 mins
4 March، 2022
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