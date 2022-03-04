الرئيس الأوكراني : الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2022 - 05:58

الرئيس الأوكراني : الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب

منذ 11 ساعة 3 March، 2022
أخبار موقع المنار

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