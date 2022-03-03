اطلاق الماكينات الانتخابية لحزب الله في عدد من الدوائر اليوم

تعلن اليوم أول مرحلة من اطلاق الماكينات الانتخابية لحزب الله وتشمل عددا من المناطق ، ثم يتوالى تباعا اطلاق الماكينات الانتخابية في المناطق الأخرى.

فبرعاية نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم تقيم منطقة بيروت في حزب الله حفل إطلاق ‏الماكينة الإنتخابية لدوائر: جبل لبنان الثالثة‏، جبل لبنان الرابعة‏، بيروت الأولى‏، بيروت الثانية‏، وذلك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس.



وقد اشار بالامس سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه في إطار التحضير الجدي خلال الأسابيع الماضية، شكّل الأخوة والأخوات في ‏مختلف المناطق الماكينات الانتخابية. ولفت ان هناك دوائر فيها مرشحون من حزب الله ودوائر ليس ‏لدينا فيها مرشحون ولكن فيها مرشحون حلفاء لنا أصدقاء لنا، ويوجد لدينا قواعد أو جمهور أو من ‏لديه حق الانتخاب في تلك الدوائر.

من هذا المنطلق تم تشكيل ماكينات انتخابية لهذه الدوائر ايضا، “حتى لا يضيع أي صوت من أصواتنا، ‏وهي ستعمل سواء في الدوائر التي يوجد لنا فيها مرشحون أو في الدوائر التي لا يوجد لدينا فيها مرشحون ‏وإنما نريد أن ندعم بأصواتنا حلفاءنا وأصدقاءنا في تلك الدوائر” بحسب ما اكد سماحته.



حول التحالفات “هناك بعض الدوائر نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا سنكون في لوائح ‏واحدة موحدة، وفي بعض الدوائر نحن ندرس وإياهم فكرة، لأنه يمكن أن نكون في دائرة واحدة ولكن في ‏لائحتين متفاهم عليهما، ففي بعض الدوائر قد نذهب إلى لوائح واحدة في كل الدوائر ‏وفي بعض الدوائر قد تكون المصلحة الانتخابية لنا جميعاً نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا أن نذهب إلى لائحتين، ‏فعندما نذهب إلى لائحتين هذا لن يكون على قاعدة الخصومة أو الخلاف وإنما على قاعدة التقييم المشترك ‏للمصلحة الانتخابية”. . هذا ما جاء في كلمة سماحته بالامس التي اعلن خلالها عن اسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية المقبلة . وتضمنت الترشيحات اسمين جديدين وباقي الاسماء هم نواب حاليون.

والمرشحان الجديدان هما:

الأستاذ رائد برو:

مرشح الحزب عن دائرة جبيل

من بلدة عين الغويبة مواليد 1974

حائز على إجازة في الحقوق والعلوم الإجتماعية من جامعة بيروت العربية

رئيس بلدية عين الغويبة في جرود جبيل منذ عام 2004 وحتى الآن.

الاستاذ رامي ابو حمدان:

مرشح حزب الله للانتخابات النيابية عن دائرة زحلة.

مجاز في الأدب الإنكليزي وآدابها من الجامعة اللبنانية

أبو حمدان قال لموقع العهد “نعمة من الله أن نكون تحت ثقة قيادة حزب الله ، هذا التكليف هو مسؤولية كبيرة وسوف نعمل لكي ننجح بتحمل هذه المسؤولية ونكون على قدر الثقة”، معتبرًا أن شعار “باقون نحمي ونبني” هو حفظ الأمانة واستكمال للحفاظ على هذه الأمانة.

واعتبر برو من جهته انه كمرشح لحزب الله في جبيل سوف يعمل على تمتين الجسور بين المكونات في المنطقة و “سنكون ضمن كتلة الوفاء للمقاومة للعمل وفق مشروع على 3 مستويات، نحمي ونبني وتفعيل عمل القضاء وخدمة الناس”.

المصدر: موقع المنار