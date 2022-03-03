طليس استغرب ارتفاع اسعار المحروقات: أليس للجشع حدود وأين الحكومة مما يجري؟

استغرب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، الاعلان عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين ثمانية وعشرين ألف ليرة ومادة المازوت قرابة أربعين الف ليرة، عند السادسة من صباح اليوم، بعد الاعلان ليلا عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، واضعا ما جرى برسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.

وسأل طليس: “هل استورد مستوردو المحروقات كميات جديدة قبل الفجر، أم ان استيراد المحروقات يتم وفقا لآلية مسبقة تمتد لأسبوعين قبل انطلاق البواخر وفتح الاعتمادات، وعن اي طريق تم الاستيراد ليلا؟”.

وقال: “ألم يكن هناك بنزين ومازوت في خزانات الشركات وفي المحطات، أم ان خراطيم الشركات باتت متصلة مباشرة بتسعير المشتقات النفطية عالميا؟”.

وختم: “أليس للجشع حدود وأين الحكومة مما يجري؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام