قبيسي: لتنتج الانتخابات وحدة داخلية وتشكيل حكومة قوية قادرة على حماية البلد

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي أن “ما نمر به اليوم هو عقاب ممنهج لهذا الوطن بحصار وعقوبات وصلت الى كل بيت بظلم اقتصادي صعب”.

وأشار قبيسي الاحد مشيرا إلى أن “الدولة مسؤولة بشكل كبير عن كل ما يجري لانها لم تحسن المواجهة ولم تضع خطة وطنية موحدة لمواجهة العقوبات ولحماية المواطن والمجتمع ولم يسع احد لتشكيل وحدة وطنية حقيقية لمواجهة العقوبات والحصار الخارجي للبنان”.

ولفت قبيسي إلى “أننا امام استحقاقات أساسية متمثلة بانتخابات نيابية يجب ان تحمل شعارا واحدا هو حماية لبنان لمواجهة كل ما يحاك ضده خارجيا كان ام داخليا”، واضاف “لتنتج هذه الانتخابات واقعا سياسيا يسعى الى وحدة داخلية ولتشكيل حكومة قوية قادرة على حماية البلد من العقوبات والتهديدات الخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام