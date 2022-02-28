الاتحاد الأوروبي يحظر بث “RT وسبوتنيك” في دوله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 00:04

الاتحاد الأوروبي يحظر بث “RT وسبوتنيك” في دوله

منذ 54 mins 27 February، 2022
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة “RT” ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في دول الاتحاد.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين، وقالت “سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT وسبوتنيك التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي”، وأضافت أنه “سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما”.

من جهتها، أكدت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين أن حظرهما في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما، حيث اعتادتا على العمل في ظروف التضييق من “دعاة الحرية”.

المصدر: روسيا اليوم

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