بلجيكا ترسل 2000 رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتقرر نشر 300 عسكري في رومانيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 18:40

بلجيكا ترسل 2000 رشاش و3800 طن وقود لدعم أوكرانيا وتقرر نشر 300 عسكري في رومانيا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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