سانا: وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف بحث مع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والوفد المرافق إجراءات الجانبين لعودة المهجرين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 17:06

سانا: وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف بحث مع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والوفد المرافق إجراءات الجانبين لعودة المهجرين

منذ 45 mins 26 February، 2022
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