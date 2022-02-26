وفد من حزب الله وضع إكليلا على ضريح معروف سعد في صيدا بذكرى اغتياله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2022 - 15:30

وفد من حزب الله وضع إكليلا على ضريح معروف سعد في صيدا بذكرى اغتياله

منذ 8 mins 26 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة