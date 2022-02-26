الدفاع الروسية: القوات المسلحة تواصل بنجاح مهامها القتالية في أوكرانيا مع وجود ضخ كبير للمعلومات المضللة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 15:30

الدفاع الروسية: القوات المسلحة تواصل بنجاح مهامها القتالية في أوكرانيا مع وجود ضخ كبير للمعلومات المضللة

منذ 43 mins 26 February، 2022
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