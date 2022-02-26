الدفاع الروسية تعلن فرض قواتها المسلحة في أوكرانيا سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 10:34

الدفاع الروسية تعلن فرض قواتها المسلحة في أوكرانيا سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول

منذ 2 ساعة 26 February، 2022
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