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February 26 2022 - 07:02

فوائد تناول عصير الجزر يومياً

منذ 12 mins 26 February، 2022
Carrot Juice
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يشتهر الجزر بمحتواه العالي من بيتا-كاروتين، وهو الذي يمنح الجزر لونه النابض بالحياة، ونقدم لك هنا 5 أسباب تدعوك لشرب عصير الجزر يوميا.
بداية نؤكد أن هذه النصائح عامة، وهي للاسترشاد وليست بديلا عن استشارة الطبيب. كما نشير إلى ضرورة عدم المبالغة في شرب عصير الجزر، خاصة إذا كنت مصابا بالسكري. وتحذر دراسة لجامعة ولاية أوريغون من أن تناول كميات كبيرة من عصير الجزر قد يؤدي إلى اصفرار الجلد.
عموما، لا ينصح بشرب أكثر من كوب واحد فقط من أي نوع من العصائر يوميا.
الجزر مفيد لصحة العين
يحتوي الجزر على نسبة بيتا-كاروتين أكثر من أي خضروات أخرى. ويتحول هذا المركب النباتي إلى فيتامين “أ” في الجسم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين.
ويشتهر فيتامين “أ” بقدرته على حماية العينين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العين مع التقدم بالعمر مثل إعتام عدسة العين (الماء الأبيض) والجلوكوما (المياه الزرقاء)، وذلك وفقا لتقرير في دويتشه فيله نقل عن مجلة فايتل (Vital) الألمانية.
ويحسّن فيتامين “أ” الرؤية الليلية بشكل كبير. ولكن إذا كانت مشكلات الرؤية غير مرتبطة بفيتامين “أ”، فمن المحتمل ألا تتحسن الرؤية بغض النظر عن كمية العصير التي يتم تناولها.
يدعم المناعة
يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من فيتامين “سي”، المهم لجهاز المناعة لمساعدته في منع الالتهابات.
من أجل نضارة البشرة
يحمي فيتامين “أ” خلايا الجلد من الجذور الحرة وبالتالي فهو عامل مهم في نمو خلايا الجلد، حيث يساعد في تعويض الخلايا الميتة كما يساعد في إصلاح أنسجة الجلد التالفة، ما يقلل من الالتهابات ويعزز التئام الجروح.
عصير الجزر فاتح للشهية ويساعد على الهضم
يحتوي عصير الجزر على كمية من الألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم، ويحفز كوب من عصير الجزر قبل الطعام العصارة الهاضمة ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة بشكل أفضل.
وتلعب الألياف دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي، فهي تسهل إخراج الفضلات وتقلل من خطر حدوث الإمساك.
يخفض مستوى الكوليسترول في الدم
الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يخفّض مستويات الكوليسترول. ولا تؤدي النسبة العالية من الألياف إلى تعزيز الهضم فحسب، بل تساعد أيضا على خفض مستويات الكوليسترول.
يلتصق الكولسترول “الضار” بجدران الشرايين ويسدها، الأمر الذي يؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لذا فإن ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية مثل الجزر يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

المصدر: مواقع

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