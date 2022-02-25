زيلينسكي من ممثل ساخر الى رئيسٍ خائب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 25 2022 - 20:40

زيلينسكي من ممثل ساخر الى رئيسٍ خائب

منذ 12 mins 25 February، 2022
أخبار دولية - اوكرانيا - تقارير مصورة

نموذجُ فييتنام وأفغانستان يتكرر.. واشنطن تتخلى عن حليفتِها كييف.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة