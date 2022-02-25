الصحة اللبنانية: تسجيل 2727 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 20:38

الصحة اللبنانية: تسجيل 2727 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 25 February، 2022
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