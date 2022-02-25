الصحة اللبنانية: تسجيل 2727 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 25 2022 - 20:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الدفاع الروسية: إخراج 211 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل والإستيلاء على أنظمة صواريخ أمريكية وبريطانية مقدمة لأوكرانيا
الدفاع الروسية: الجيش الروسي عزل مدينة كييف من الناحية الغربية ولن يستهدف المناطق السكنية
الدفاع الروسية: القوات المسلحة نفذت عملية إنزال ناجحة في منطقة مطار "غوستوميل" بضواحي كييف
الدفاع الروسية: مستشارون أميركيون ساعدوا القوات الأوكرانية في نصب راجمات صواريخ في مناطق سكنية
الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تواصل هجومها بقوات كبيرة وتتجه نحو العاصمة كييف
وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن السيطرة على 3 بلدات جنوب إقليم دونباس
الرئيس الروسي: أدعو الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة في كييف وسيكون من السهل الاتفاق إذا كانت السلطة بأيديهم
بوتين: أدعو العسكريين الأوكرانيين لعدم السماح باستخدام المدنيين والأفراد دروعاً بشرية
لافروف: لا أحد يخطط لاحتلال أوكرانيا وحاولنا إقناع كييف والغرب بتنفيذ اتفاقيات مينسك لكن محاولاتنا لم تلق صدى
الخارجية الروسية: الهدف من العملية الروسية هو تقديم "النظام العميل" في كييف إلى العدالة على جرائمه
الأمين العام للناتو: سننشر وحدات من قوات الرد السريع التابعة للحلف برا وبحرا وجوا للاستجابة لأي طوارئ
المتحدث باسم الحكومة البولندية: غلق المجال الجوي لبولندا أمام الطائرات الروسية بداية من منتصف الليل
مجلس أوروبا يعلّق مشاركة روسيا في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية ردا على "الهجوم العسكري" على أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قاسية على بوتين ولافروف "لمسؤوليتهما في غزو أوكرانيا"
وزير المال الفرنسي: فرنسا تؤيد استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية
اتصال بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الكرملين: الأسد يعرب في اتصال ببوتين عن تأييده للعملية العسكرية الروسية في دونباس ويصفها بالتصحيح للتاريخ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الصيني: مستعدون لعقد محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا
مجلس الوزراء يوافق مبدئيا بالإجماع على خطة الكهرباء مع تشكيل لجنة وزارية لإجراء بعض التعديلات عليها
مجلس الوزراء يعين 3 أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة
السيد هاشم صفي الدين: الأحداث الدائرة بين روسيا وأوكرانيا دليل إضافي على تخلي واشنطن عن حلفائها
الشيخ علي دعموش: ما يجري في أوكرانيا يؤكد أن اميركا تدفع بحلفائها نحو نزاعات وحروب ثم تخذلهم وتتخلى عنهم وسط المعركة
وزير العمل مصطفى بيرم: نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية
السفارة الروسية في لبنان: أثار بيان الخارجية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف
السفارة الروسية في لبنان: روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية
أهالي الشيخ جراح والمتضامنون معهم خرجوا بعد صلاة الجمعة في مسيرة رافضة لاعتداءات الاحتلال المتواصلة عليهم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس بينها 5 بالرصاص المطاطي
الصحة اللبنانية: 2727 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس بينها 5 بالرصاص المطاطي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة اللبنانية: تسجيل 2727 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
25 February، 2022
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
التعليقات
ذات صلة
الصحة اللبنانية : 2727 إصابة كورونا جديدة و 14 وفاة
إقفال دائرة تملك غير اللبنانيين ونفي الملكية في وزارة المالية بسبب كورونا
بيان للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 عن الفيروس والاجراءات الجديدة لوزارة الصحة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}