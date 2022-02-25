الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الجمعة، تدمير 5 طائرات أوكرانية، ومروحية واحدة، و5 طائرات مسيرة، وعدد من المدرعات خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية “تم إسقاط 5 طائرات، ومروحية واحدة، و5 طائرات مسيرة. كما تم تدمير 18 دبابة وعدد من المدرعات الأخرى، و7 راجمات صواريخ، و41 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و5 زوارق”.

وأضاف المتحدث “قامت القوات المسلحة الروسية خلال العمليات العسكرية بتعطيل 118 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها: 11 مهبطا للطائرات، 13 نقطة قيادة واتصال، 14 منظومة دفاع صاروخي “إس-300″ و” أوسا”، و36 محطة رادار”.

و أعلن كوناشينكوف، استسلام أكثر من 150 جندي أوكراني من قوات مختلفة خلال العمليات في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية “خلال العمليات العسكرية، ألقى أكثر من 150 جنديًا من مختلف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا. في منطقة جزيرة زميني، ألقى 82 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم واستسلموا طواعية لإحدى الوحدات المسلحة الروسية. في الوقت الحاضر، يطلب منهم تعهدا برفض المشاركة في العمليات العسكرية، وسيتم إعادتهم إلى أسرهم قريبًا”.

وأردف كوناشينكوف، إن 11 جنديًا آخرين من اللواء الآلي 53 التابع للقوات الأوكرانية استسلموا في المنطقة السكانية نيكولايفسك. أيضا، اتصلت إحدى وحدات مشاة البحرية من اللواء 36 المنفصل من مشاة البحرية للقوات الأوكرانية بقيادة وحدات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دونيتسك وطلبت ممرًا لدخول أراضي الجمهورية. وبعد تسليم أسلحتهم، سيتمكنون أيضًا من العودة إلى أسرهم.

وشدد ممثل وزارة الدفاع الروسية على أنه بعد استقرار الوضع في منطقة القتال، سيتم إطلاق سراح جميع الجنود الأوكرانيين المستسلمين إلى ديارهم.

المصدر: سبوتنيك