العدو الاسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتين

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم فتاة.

وقالت مصادر فلسطينية “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتاة، وهم: جبر خليل شجاعية، وعاصم حمادنة، وإنشاد حمادنة، والفتاة إنشاء حمادنة”، وتابعت “في أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد محسن، عقب اقتحام البلدة واندلاع مواجهات مع الجنود”.

واضافت المصادر “كما اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وهما مكرم بنورة (65 عاما)، وعلاء بنورة، (45 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما”، وتابعت “في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن ساهر ماهر أبو عيشة، من منزله في منطقة أبو رمان، كما داهمت عدة منازل بالحي وفتشتها”.

المصدر: فلسطين اليوم