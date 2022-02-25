وزراء المالية الأوروبيون يجتمعون في باريس لبحث العقوبات على روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 12:10

وزراء المالية الأوروبيون يجتمعون في باريس لبحث العقوبات على روسيا

منذ 55 mins 25 February، 2022
أخبار موقع المنار

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