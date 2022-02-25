وسائل إعلام أوكرانية تفيد بمقتل 13 جنديا من حرس الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 00:06

وسائل إعلام أوكرانية تفيد بمقتل 13 جنديا من حرس الحدود

منذ 8 mins 24 February، 2022
أخبار موقع المنار

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