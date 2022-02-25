وسائل إعلام أوكرانية تفيد بمقتل 13 جنديا من حرس الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 00:06
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب لم يترك لنا أي خيار وما يجري ضرورة لا فرار منه وستبقى روسيا جزءا من الاقتصاد العالمي
الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت منذ 8 سنوات والآن تشارف على الانتهاء
وزارة الدفاع الروسية: تم إنجاز كل الأهداف العسكرية المحددة ليوم الخميس
القوات الروسية سيطرت على مدينة تشيرنوبل ونشرت دباباتها في محيط المنشأة النووية ودخلت مدينة سومي شمال أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز انتونوف 26 بمقاطعة فولاونيج ومقتل طاقمها
الكرملين: بوتين وماكرون بحثا هاتفيا تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون طالب بوتين بوقف فوري للعمليات العسكرية الروسية وإلا ستتعرض روسيا لعقوبات هائلة
الرئيس الأوكراني للغربيين: إذا لم تساعدونا اليوم فالحرب ستطرق بابكم غدا
وزير الدفاع الأوكراني: روسيا تستعد لمرحلة جديدة من الهجمات والضربات الجوية على مناطق أوكرانية
حرس الحدود الأوكراني: فقدنا السيطرة على جزيرة زمييني بالقرب من اوديسا جنوبي البلاد
وزارة الصحة الأوكرانية: مقتل 57 شخصاً وإصابة العشرات في العمليات العسكرية يوم الخميس
الرئيس الأميركي جو بايدن: سنفرض عقوبات جديدة ستكلف روسيا كثيرا لكن ظهور نتائجها يحتاج بعض الوقت
بايدن: قواتنا لن تشارك في أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا وسندافع عن الحلفاء في الناتو لا سيما في شرق أوروبا
بايدن: نراقب إمدادات الطاقة لتجنب أي أزمة ونتحدث مع الدول المنتجة للنفط وسنفرج عن المزيد من احتياطاتنا
البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الأولى من غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف
البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا يتواصل من المحاور الثلاثة الرئيسية والروس لم يستخدمو كامل قدراتهم السيبرانية
الرئاسة الإيرانية: السيد رئيسي وبوتين بحثا هاتفيا الأحداث في أوكرانيا وتطورات مفاوضات فيينا النووية
السيد رئيسي: توسع الناتو شرقا عامل تهديد لأمن الدول المستقلة وما يجري في أوكرانيا سببه نقض الغرب للمعاهدات مع روسيا
بيان قادة الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات على الطاقة والنقل والقطاع المالي ووضعنا قيودا على الصادرات الروسية
مصادر أوروبية: ألمانيا وإيطاليا تعارضان فصل روسيا عن النظام المصرفي العالمي
المستشار الألماني أولاف شولتس: هذه محاولة لتغيير الحدود في أوروبا بالقوة وربما حتى لشطب بلد بأكمله من خارطة العالم
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: مستعدون لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية في حال الضرورة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: هجمات روسيا على أوكرانيا غير مقبولة وأناشد الرئيس بوتين وقف الحرب فورا
الأمم المتحدة: نزوح 100 شخص داخل أوكرانيا والآلاف غادروها إلى الخارج
الأسواق المالية الأميركية تفتتح تداولاتها على تراجع حاد للمؤشرات الرئيسية متأثرة بالأزمة الأوكرانية
أسعار الذهب تتجاوز 1970 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020
رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا يعلن جاهزية تشكيلته الحكومية وإحالتها للبرلمان
فلسطين المحتلة: إصابة شابين فلسطينيين عقب إطلاق قوات الإحتلال النار على سيارتهما قرب حاجز الجلمة في مدينة جنين
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: نتابع أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم برا
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة يجري اتصالات مع الوزراء المعنيين لمتابعة أوضاع الجالية اللبنانية في اوكرانيا
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وسائل إعلام أوكرانية تفيد بمقتل 13 جنديا من حرس الحدود
منذ 8 mins
24 February، 2022
الهجوم الروسي
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