مستوطنون صهاينة يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة كفر الديك شمال سلفيت بحماية قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 00:04

مستوطنون صهاينة يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة كفر الديك شمال سلفيت بحماية قوات الاحتلال

منذ 37 mins 24 February، 2022
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