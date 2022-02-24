الجيش اللبناني: موقوفان في تعاطي المخدرات وترويجها في صحراء الشويفات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 22:12

الجيش اللبناني: موقوفان في تعاطي المخدرات وترويجها في صحراء الشويفات

منذ 23 mins 24 February، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات كلاً من (ح.ح) و (ع.ن) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها هي عبارة عن ٢٠٤ ظرف من باز الكوكايين و ٢٣٦ ظرفاً من الكوكايين و١٠ ظروف من حشيشة الكيف وظرفين من الماريجوانا اضافة إلى مبلغ من المال.
كما اوقفت دورية من المديرية المذكورة في المنطقة عينها كلا من (ا.ق) و( م.ز) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية وسلب عمال سوريين اموالهم واطلاق النار وافتعال الاشكالات حيث أدى احدها إلى إصابة أحد الأشخاص.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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