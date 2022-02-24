الدفاع الروسية: تم انجاز كل الاهداف العسكرية المحددة لليوم وتدمير 84 هدفاً بينها 11 مطار عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 20:10

الدفاع الروسية: تم انجاز كل الاهداف العسكرية المحددة لليوم وتدمير 84 هدفاً بينها 11 مطار عسكري

منذ 33 mins 24 February، 2022
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