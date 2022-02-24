حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي

أشاد حزب الله في بيان له” بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع ‏المعلومات والمتمثل بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي ‏ضد لبنان واللبنانيين وضد أهلنا الشرفاء في الضاحية الجنوبية، يضاف ‏إلى الإنجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ‏والتجسس على المقاومة ومواقعها وعناصر قوتها”.‏

وتابع البيان “إننا إزاء هذه المخاطر المتنوعة التي تهدد لبنان وشعبه ومناعته الداخلية، ‏ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود الممتازة ورفع ‏مستوى ‏الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية وعدم ‏السماح ‏للعدو من ‏الإستفادة من أي ثغرة محتملة في ظل ‏الأوضاع الإقتصادية ‏والإجتماعية ‏الراهنة”. ‏

المصدر: العلاقات الإعلامية