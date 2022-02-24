حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 20:10

حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي

منذ 2 ساعة 24 February، 2022
حزب الله
لبنان

أشاد حزب الله في بيان له” بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع ‏المعلومات والمتمثل بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي ‏ضد لبنان واللبنانيين وضد أهلنا الشرفاء في الضاحية الجنوبية، يضاف ‏إلى الإنجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ‏والتجسس على المقاومة  ومواقعها وعناصر قوتها”.‏

وتابع البيان “إننا إزاء هذه المخاطر المتنوعة التي تهدد لبنان وشعبه ومناعته الداخلية، ‏ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود الممتازة  ورفع ‏مستوى ‏الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية وعدم ‏السماح ‏للعدو من ‏الإستفادة من أي ثغرة محتملة في ظل ‏الأوضاع الإقتصادية ‏والإجتماعية ‏الراهنة”.  ‏

المصدر: العلاقات الإعلامية

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