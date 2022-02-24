قوى الامن: توقيف مشتبه بسرقة اغراض من داخل السيارات في الطيونة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 23-2-2022، وبناء على اتصال من غرفة عمليات شرطة بيروت حول الاشتباه بشخص يثير الريبة على متن دراجة آلية لون أحمر وذلك في محلة الطيونة.

على الأثر، توجهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت الى المكان المشار اليه، وبعد رصد المشتبه فيه يقف قرب سيارة بهدف سرقة ما بداخلها، اطبقت عليه وتمكنت من توقيفه، ويدعى:

– ب. م. (مواليد عام 1968، لبناني)

وضبطت بحوزته أداة تستخدم لكسر زجاج السيارات وبيان قيد إفرادي مزور.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سرقة عدة من داخل سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تجارة اسلحة.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام