المستشار الألماني أولاف شولتس: أجرينا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والناتو لاتخاذ عقوبات ضد روسيا وعلى القادة الروس دفع الثمن باهظا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 13:22
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق عملية عسكرية خاصة في دونباس بجنوب شرق اوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: تم تدمير البنية التحتية للقوات الجوية الأوكرانية
تعرض مقر الاستخبارات الاوكرانية في وسط العاصمة كييف الى قصف صاروخي
القوات الشعبية في لوغانسك: حاصرنا القوات الاوكرانية وندعوها للخروج عبر الممرات الآمنة
رئيس اقليم لوغانسك: المقر الرئيسي لعمليات القوات المشتركة الاوكرانية في دونباس دمّر بالكامل
ليوند باسيتشنيك: أقليّة من الموالين للغرب ترهب الشعب الاوكراني ونحن ندافع عن اراضينا
القوات الشعبية في لوغانسك: العملية العسكرية ستنتهي بعد اخراج القوات الاوكرانية من لوغانسك ودونيتسك
وزارة الداخلية الأوكرانية: دخول أرتال من الدبابات الروسية الى مناطق لوغانسك وسومي وخاركيف وتشيرنيهيف
الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي: لدينا عدد كبير من المصابين نتيجة القصف الروسي
رويترز عن الرئاسة الاوكرانية: مقتل نحو 40 جنديا اوكرانيا وإصابة العشرات
الدفاع الروسية: القوات الاوكرانية تواصل قصف مناطق مدنية في دونباس ما ادى الى وقوع ضحايا من المدنيين في لوغانسك ودونيتسك
الخارجية الصينية: لن ندعم أطراف الازمة الاوكرانية بأي أسلحة على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الامريكية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: جذور أزمة أوكرانيا تعود الى استفزازات حلف شمال الاطلسي
السفير الروسي السابق في لبنان الكسندر زاسبكين للمنار: منطقة دونباس حتى الآن هي جزئياً تحت سيطرة السلطات المحلية
زاسبكين للمنار: الاستفزازات الاوكرانية وتسرب المجموعات الارهابية الى اراضي دونباس دفع روسيا الى تنفيذ هذه العملية
المستشار الالماني اولاف شولتس: بوتين يهدد الامن والسلام في كل اوروبا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الغزو الروسي لاوكرانيا كارثة لقارتنا وأدعو الى عقد اجتماع عاجل لجميع قادة النيتو
الاتحاد الاوروبي: العملية الروسية سيكون لها عواقب وخيمة وتكاليف باهظة
حلف شمال الاطلسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المروع وغير المبرر على اوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: السيد عباس الموسوي غاب بجسده لكن بالروح والفكر لا يزال موجودا
السيد نصرالله: كان السيد عباس في مواجهة الأعداء صلب لا يلين لديه شجاعة منقطعة النظير وفي قلبه لا مكان ولو لذرّة خوف
السيد نصرالله: السيد عباس لم يطلب أي منصب أو دنيا في حزب الله وكان شجاعا في مواجهة العدو وحنونا على ناسنا
السيد نصرالله: عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان نحن كنا في طهران وعدنا والموقف حسم منذ البداية بمواجهة العدو
السيد نصرالله: المقاومة أقوى من أي زمن مضى ولم يمر عليها زمن بهذه القوة بكل أبعادها المعنوية والقوة العسكرية والمادية
السيد نصرالله: هذه المقاومة لا تكتفي وتدرك جيدا حجم التهديد والمخاطر وستبقى محكومة بإطار واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
السيد نصرالله: جمهور المقاومة هو أكبر جمهور في لبنان وهذا الجمهور ليس مجرد قصة عدد بل هناك بيئة مضحية
السيد نصرالله: نحن نسير بإتجاه إزالة اسرائيل من الوجود والوضع الداخلي الصهيوني والتحولات الدولية متجهة نحو إزالة اسرائيل
السيد نصرالله: هذا الكيان الصهيوني مؤقت وذاهب إلى الزوال وإذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان سترى كل بأسنا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الامريكية: نعمل مع عدد من الدول لسد النقص المحتمل في النفط والغاز
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
المستشار الألماني أولاف شولتس: أجرينا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والناتو لاتخاذ عقوبات ضد روسيا وعلى القادة الروس دفع الثمن باهظا (سبوتنيك)
منذ 29 mins
24 February، 2022
الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني
الناتو
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