المستشار الألماني أولاف شولتس: أجرينا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والناتو لاتخاذ عقوبات ضد روسيا وعلى القادة الروس دفع الثمن باهظا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 13:22

المستشار الألماني أولاف شولتس: أجرينا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والناتو لاتخاذ عقوبات ضد روسيا وعلى القادة الروس دفع الثمن باهظا (سبوتنيك)

منذ 29 mins 24 February، 2022
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