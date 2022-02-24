استشهاد ثلاثة جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

استشهد ثلاثة جنود سوريين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة الواحدة و10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ أمس عدواناً بالصواريخ على عدد من النقاط في محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع بعض الأضرار المادية.

المصدر: سانا