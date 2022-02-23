الاحتلال الصهيوني يسلم جثمان الشهيد الطفل محمد شحادة صلاح في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2022 - 16:44

الاحتلال الصهيوني يسلم جثمان الشهيد الطفل محمد شحادة صلاح في بيت لحم

منذ 27 mins 23 February، 2022
شهيد
عربي وإقليمي - فلسطين

سلمت قوات الاحتلال “الاسرائيلي”، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد شحادة صلاح (14 عاما) من محافظة بيت لحم.
وقالت مصادر محلية، إن:” قوات الاحتلال سلمت قبل قليل جثمان الطفل صلاح لطواقم الاسعاف الفلسطيني في المدينة، التي نقلت الجثمان لمستشفى بيت جالا لمعاينة جثمان الشهيد”.
وأوضحت أن مراسم تشييع الشهيد الطفل ستبدأ خلال النص ساعة المقبلة، بنقل جثمان الطفل لمنزله لإلقاء نظرة الوداع ، والصلاة عليه في مسجد المدينة ليوارى الثرى في مقبرة المحافظة.
يذكر أن الشهيد صلاح قد ارتقى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح