ميقاتي عرض مع زواره الاوضاع ويرأس بعد الظهر جلسة مجلس الوزراء

يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

واستقبل ميقاتي قبل الظهر قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول مع وفد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

وفي خلال اللقاء، أشاد الرئيس ميقاتي بـ”الدور الذي تقوم به قوة اليونيفيل بالتعاون الوطيد مع الجيش”. وشكر للجنرال ديل كول “الجهد الذي بذله خلال ولايته”، متمنيا له التوفيق.

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة اوستراليا في لبنان ريبيكا غراندلاي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

وعبرت السفيرة غراندلاي عن تأثرها لمغادرة لبنان بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مهامها فيه ، معتبرة انه “بلد يدخل القلب”، معبرة عن أطيب التمنيات للشعب اللبناني.

هذا والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من”مشروع لبنانيون من أجل الكيان” برئاسة الأب طوني خضرا الذي قال “أطلعنا دولة الرئيس على مشروعنا الذي يتضمن خمسة محاور هي: الإصلاحات الدستورية، الحياد، الدولة اللامركزية الادارية الموسعة، الدولة المدنية ومجلس الشيوخ. فنحن كمجموعة كبيرة نعتبر، أن استمرارية لبنان تكون من خلال اتفاق الطائف، وبعض التعديلات والاصلاحات والقضايا العملية”.

أضاف: “فاجأنا دولة الرئيس بأنه ذهب أبعد مما طرحناه، وهذا مطمئن ويدل، أن خيارنا سليم حين قررنا أننا سننطلق من الطائف الى لبنان الجديد، ولقد شجعنا على تبنى هذا المشروع، وطلب منا أن نصل الى كل زاوية في لبنان لشرحه وللتأكيد، أن هناك حلا للبنان الذي يمكن أن يشكل مختبرا للعالم في موضوع التعددية والحفاظ على الخصوصية. وقد طلب منا دولة الرئيس التحدث عن مشروعنا مع كل القيادات والمراجع للاتفاق على حل سياسي هو الحل الأفضل للبنان”.

وقال “نحن نشكر دولة الرئيس على إهتمامه وتشجيعه الكبيرين، خصوصا بالنسبة الى موضوع الحفاظ على الحريات الفردية والخاصة ضمن إطار دولة جامعة. ندعو جميع اللبنانيين والمرجعيات السياسية والدينية التفكير في هذا الموضوع ومناقشته للوصول الى حل، فنحن في حاجة الى حل سياسي الذي يمكن أن يأتي بالحلول الاقتصادية والاجتماعية الأخرى”.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن.

كما استقبل ميقاتي، في حضور وزيري الشباب والرياضة جورج كلاس والسياحة وليد نصار، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج جون الياس يوهان يرافقه رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز على رأس وفد.

أثر اللقاء أعلن الوزير كلاس: “تم خلال اللقاء البحث في التعاون في مجال الرياضة والسياحة الرياضية ووعد رئيس الاتحاد الدولي بمساعدة لبنان في كل القطاعات السياحية وخصوصا في سياحة التزلج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام