الرئيس بري وقع القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 13:40
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إطلالةٌ للسيد نصر الله مساءَ اليوم عبر شاشة "المنار" والحديثُ عن سيد شهداء المقاومة السيّد عباس الموسوي
النائب حسين الحاج حسن: إقرار قانون المنافسة إنجاز كبير وهو إصلاحيٌّ بعمق في وجه الإحتكار
النائب علي بزي: اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين
وزير الداخلية بسام مولوي: تم إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات
الرئيس الروسي في كلمة للشعب بمناسبة يوم المدافع عن الوطن يؤكد أن مصالح بلاده وأمنها غير قابلة للتفاوض
بوتين: موسكو مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والغرب
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغربيون لن يتوقفوا حتى استنفاد العقوبات ضدنا وروسيا اعتادت عليها
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يلغي لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كان مقررًا يوم غد الخميس
وزير المالية الفرنسي: إستخدام بايدن لتعبير إجتياح روسي لأوكرانيا غير مناسب
وزيرة الخارجية البريطانية: إذا اتجه بوتين للتصعيد فسيقوم المجتمع الدولي بتصعيد عقوباته ضد موسكو
رئيس إفريقيا الوسطى: إعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف
وزارة الدفاع السورية : عدوان صهيوني بصواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري استهدف بعض النقاط في محيط القنيطرة
إستشهاد ثلاثة مواطنين يمنيين في قصف مدفعي سعودي استهدف منطقتين في محافظة صعدة
حركة الجهاد الإسلامي تدعو لتفعيل المقاومة المسلحة لردع العدو الصهيوني ومستوطنيه
وسائل إعلام عبرية: أزمة داخل الإئتلاف الحكومي بسبب معاشات التقاعد للعسكريين
مجلس الأمن الدولي أغلق ملف تعويضات العراق للكويت
انعقاد مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران
وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر: نسعى إلى توسيع الأمن في المنطقة من خلال تنمية العلاقات مع الدول الجوار
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: الوفد الإيراني حضر إلى فيينا لأجل إجراء محادثات للتوصل إلى إتفاق جيد
وكالة "رويترز": سماع دوي انفجار ضخم في وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا
الجيش الأوكراني بدأ باستدعاء جنود الإحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما
البرلمان الأوكراني أقر قانونًا يسمح للمدنيين بحمل السلاح دفاعًا عن النفس
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم "إرهابي" في شبه جزيرة القرم
جهاز الأمن الفدرالي: المعتقلون كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في القرم
القوات الأوكرانية تستمر باستهداف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة
الطوارئ الروسية: إجلاء أكثر من 95 ألف شخص من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا
الأرصاد الجوية :منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة وخلايا رعدية نشطة اعتباراً من ليل غد الخميس وحتى مساء السبت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس بري وقع القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء
منذ 1 ساعة
23 February، 2022
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