الرئيس بري وقع القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 13:40

الرئيس بري وقع القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء

منذ 1 ساعة 23 February، 2022
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