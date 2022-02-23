النائب فضل الله تقدم بإخبار حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2022 - 10:34

النائب فضل الله تقدم بإخبار حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران

منذ 33 mins 23 February، 2022
حسن فضل الله
لبنان

تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله قبل ايام بإخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران في معرض تحصيلها رسم الخروج المترتّب على كل مسافر بالدولار وتسديدها حصة زهيدة جدا للدولة بالليرة الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدّر بـ8 ملايين دولار شهريا، اي ما يقارب 96 مليون دولار سنويا.

وقد أرفق فضل الله الإخبار بجدول تفصيلي يبيّن قيمة الرسم المتوجب على كل مسافر، والمبلغ الذي كانت تتقاضاه الشركات بالدولار، والمبلغ المقتطع للدولة بالليرة اللبنانية مع معادلته بالدولار وفق سعر الصرف الفعلي (20 الف).

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح