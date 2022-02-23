العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “المعتقلين هم: عبد الغني دويكات، خالد حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، علي لولح من بلدة عورتا جنوب نابلس، إسلام أبو عون من بلدة جبع جنوب جنين، محسن شريم من قلقيلية، يحيى علوي من بلدة دير جرير شرق رام الله، أرقم مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت، صادق ريان، حسان العربي، حسني فواز مرعي وبلال علي عاصي من قراوة بني حسان”.

المصدر: فلسطين اليوم