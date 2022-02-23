عناوين وأسرار الصحف اللبنانية 23-2-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 23-2-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

هيئة العلماء المسلمين تنفض الغبار: حلم وراثة المستقبل

«تاتش»: 500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً من دون أي رقابة

عميل طرابس: متطوّع ضدّ المقاومة

روسيا في أوكرانيا: هدفٌ في مرمى الغرب

البناء

حرب أسعار النفط والغاز تقابل العقوبات على روسيا في عضّ الأصابع

مفاوضات الترسيم تنتظر عرضاً خطيّاً من هوكشتاين وليس جواباً لبنانياً

حزب الله: الأميركيّ والسعوديّ يديران الانتخابات بصفتها حرب تموز سياسيّة

الجمهورية

“ألعاب بهلوانية” تسبق الإنتخابات

بايدن: إنها بداية الغزو….

هذه حسابات قوى المعارضة للفوز بالغالبية

أزمة اوكرانيا رفعت أسعار المحروقات

اللواء

ملاحقة عثمان تهدّد الاستقرار… وعون وراء سلامة إلى النهاية!

باسيل للقوطبة على تعديل خطة الكهرباء … والاتحاد الأوروبي يتبنى الورقة الخليجية

عقوبات غربية ثقيلة تنتظر روسيا وألمانيا تعلق خط أنابيب الغاز “نورد ستريم ٢”

أسرار الصحف:

البناء

أكد مصدر على صلة بترسيم الحدود البحرية أن المواقف الرئاسية لا تزال متطابقة عند التمسك بالخط 23 كحد أدنى ورفض أيّ نقاش لعروض شفهية يحملها المبعوث الأميركي وأن خطوات ستتخذ لردّ الاعتبار إعلاميّاً للموقف المتمسك بثوابت الحقوق بعد الالتباسات الأخيرة.

قال أحد مدراء شركة غازبروم الروسية المعنية بأنابيب ضخ الغاز الى أوروبا إن الخط الذي تم تعليقه لم يبدأ العمل بعد. فلا خسائر ناجمة عن القرار على روسيا أما وقف العمل بغيره من الأنابيب الروسية المشغلة فيعني دماراً اقتصادياً شاملاً في أوروبا يجعله مستحيلا.

الجمهورية

عُلم أنّ وزيراً يمثل حزباً بارزاً تجاوب مع طلبات خدماتية تعود إلى جهة على خصومة مع هذا الحزب، إنطلاقاً من أنّ تلك الطلبات لا تخالف القانون.

لاحظت شخصية ديبلوماسية أنّ فريقاً سياسياً واحداً فقط متحمس الانتخابات، ما يعني أن اجتماع مصالح غالبية الأفرقاء على تأجيلها قد يؤدي الى تطييرها.

لاحظت أوساط إقتصادية أنّ قراراً اتُخذ في مؤسسة دستورية استتبعته خلافات في الرأي، وأبقى على باب التأويل مفتوحاً و كان يحتاج إلى دراسة معمّقة.

اللواء

اختلفت التقديرات الدبلوماسية بشأن خطوة بوتين بضم إقليمين بأنها تنازل عند منتصف الاشتباك، والبعض الآخر وصفها بتصعيد على حافة التفاوض!

تسعى جهات عاملة في العاصمة إلى كسب أكثر من حاصل، خلافاً لانتخابات عام 2018.

يستبعد معنيون حصول حلحلة قريبة في ملف الكهرباء، بانتظار الضوء الأخضر من سفيرة دولة كبرى، ما تزال تنتظر تعليمات

المصدر: الصحف اللبنانية