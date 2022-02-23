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February 23 2022 - 02:22

كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

منذ 6 mins 23 February، 2022
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
أخبار دولية - كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، متهما موسكو بـ”غزو إضافي لدولة ذات سيادة” على خلفية الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وقال ترودو “سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف “دينها السيادي ونخبتها”.

واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

المصدر: روسيا اليوم

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