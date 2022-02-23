العراق: اعتقال عنصرين من “داعش” في كركوك

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق الثلاثاء عن اعتقال عنصرين من تنظيم “داعش” الارهابي في كركوك.

وقال المديرية في بيان لها إنه “بإشراف قائد عمليات كركوك- المقر المتقدم، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عملية استباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك”.

وأضاف البيان أن “المعتقلين كانا يقومان بنقل الأسلحة والمواد الغذائية بين المضافات ومناطق تواجد العصابات الإرهابية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية”.

المصدر: السومرية