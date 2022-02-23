العراق: اعتقال عنصرين من “داعش” في كركوك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2022 - 00:40

العراق: اعتقال عنصرين من “داعش” في كركوك

منذ 58 mins 22 February، 2022
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق الثلاثاء عن اعتقال عنصرين من تنظيم “داعش” الارهابي في كركوك.

وقال المديرية في بيان لها إنه “بإشراف قائد عمليات كركوك- المقر المتقدم، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عملية استباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك”.

وأضاف البيان أن “المعتقلين كانا يقومان بنقل الأسلحة والمواد الغذائية بين المضافات ومناطق تواجد العصابات الإرهابية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية”.

المصدر: السومرية

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح