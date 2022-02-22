الشرطة الهولندية تقول إن مسلحا يحتجز رهائن داخل متجر في أمستردام (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 22:52

الشرطة الهولندية تقول إن مسلحا يحتجز رهائن داخل متجر في أمستردام (بي بي سي)

منذ 40 mins 22 February، 2022
أخبار موقع المنار

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