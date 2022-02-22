أمين عام حلف الناتو: تجنب اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 22 2022 - 20:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: وقعنا اتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك لإرسال قوات روسية وتقديم دعم عسكري لهما
بوتين: اتفاق مينسك لم يعد موجودا وأفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغربيون لن يتوقفوا حتى استنفاد العقوبات ضدنا وروسيا اعتادت عليها
مجلس الدوما في روسيا يقر اتفاقية الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: اعتراف روسيا باستقلال جمهوريات يسيطر عليها وكلاؤها عمل مدان ومخجل
الأمين العام للناتو: نحث روسيا على اختيار مسار الديبلوماسية وسنواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: وافقنا على رزمة عقوبات على روسيا ستضرها كثيرا
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان: هناك عقوبات إضافية على روسيا سنعمل على تنفيذها في حال دعت الحاجة
لودريان يعلن إلغاء الإجتماع الذي كان مقررا يوم الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزيرة الخارجية البريطانية: وزراء خارجية مجموعة السبع وافقوا على حزمة عقوبات مشددة ومنسقة ضد روسيا
المستشار الألماني يعلن تعليق مشروع نورد ستريم 2 على ضوء التصرفات الروسية الأخيرة حيال أوكرانيا
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية
الرئيس الإيراني: على أعضاء منتدى الغاز عدم الاعتراف بالعقوبات وطهران لديها طاقة انتاجية عالية من الغاز
الرئيس الجزائري: منتدى الدول المصدرة للغاز بإمكانه إقامة حوار بنّاء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز
وزير النفط الإيراني: إيران وروسيا وقطر لديها احتياطات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق
رئيس الجمهورية: ما يقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا والنقاشات ستحفظ حقوقه وثروته
الرئيس عون: لضرورة أن يترافق الحوار مع تعميم ثقافة التضامن الوطني لمحاربة الفساد والمحافظة على القيم الإنسانية المختلفة
السيد ابراهيم أمين السيد: أميركا وإسرائيل والأوروبيون يريدون من الانتخابات وسيلة للوصول الى سلاح المقاومة وضرب مجتمعها
الوزير السابق محمد فنيش: من يحمّل المقاومة وزر السياسات الخاطئة على مدى السنوات السابقة هو جاهل لا يعلم ماذا يحصل
وزير الاتصالات اللبناني: مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز وسينظر فيه بشورى الدولة وبعد الموافقة عليه سيعرض على الحكومة
فلسطين المحتلة: الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم
لجنة الأسرى الإداريين في معتقل عوفر تعلن قرار الأسرى المرضى إرجاع الدواء احتجاجاً على مواصلة اعتقالهم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بعد عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تهدم مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 198
مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال
نائب وزير الخارجية البحريني يقر بوجود تعاون استخباراتي بين المنامة وتل أبيب واستباحة الموساد للبحرين
جمعية الوفاق الوطني: تصريح نائب وزير الخارجية كارثي ويتجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية ويحول البحرين الى منصة لغياب الامن
سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار مسجلا مستوى قياسي جديد منذ 7 سنوات متأثرا بالأزمة الروسية-الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أمين عام حلف الناتو: تجنب اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا
منذ 32 mins
22 February، 2022
التعليقات
ذات صلة
“حسان” حلقت فوق فلسطين المحتلة وعادت بسلام
الرئيس عون: البلد منهوب وليس مكسورا ومسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها
إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة الخضر جنوب بيت لحم (قناة الاقصى الفضائية)
الخطوة الروسية تخلط الحسابات الغربية حول اوكرانيا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح